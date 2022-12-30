Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, крім цього здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти намагаються вести наступ на бахмутському та покращити тактичне становище на лиманському та куп'янському напрямках.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка - Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

На куп’янському та лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

На бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БПЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

На авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Марʼїнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.

На новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

На запорізькому та херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них - Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської. Оперативно-тактична та армійська авіація противника діяла в районах Гуляйполя та Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.