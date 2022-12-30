Події

07:05 30.12.2022

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

2 хв читати
Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, крім цього здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти намагаються вести наступ на бахмутському та покращити тактичне становище на лиманському та куп'янському напрямках.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка - Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

На куп’янському та лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

На бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БПЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

На авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Марʼїнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.

На новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

На запорізькому та херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них - Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської. Оперативно-тактична та армійська авіація противника діяла в районах Гуляйполя та Степового Запорізької області та Новосілки – Херсонської.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 29.12.2022
Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

19:01 29.12.2022
Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ

Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ

14:23 29.12.2022
На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

13:28 29.12.2022
Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

07:07 29.12.2022
ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів Донбасу

ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів Донбасу

06:57 29.12.2022
Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

19:16 28.12.2022
Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

19:12 28.12.2022
Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

07:23 28.12.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби до ЗС РФ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби до ЗС РФ

07:23 28.12.2022
ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті нічної атаки БПЛА було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

ОСТАННЄ

Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

У Дніпропетровській та Запорізькій областях було знищено десять дронів

Померла модельєрка Вів'єн Вествуд

Президент підписав новий закон про національні меншини

У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

Двох "народних міліціонерів" із Козачої Лопані, які втекли після деокупації, судитимуть заочно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА