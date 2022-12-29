Дніпропетровщина відправила 1,7 млн продуктових наборів до найбільш постраждалих від війни регіонів країни

Протягом 2022 року Дніпропетровська область відправила 1,7 млн продуктових наборів до найбільш постраждалих внаслідок бойових дій регіонів країни, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Рік незламних. Гуманітарний фронт. 1,7 мільйонів продуктових наборів наш регiон відправив до Донецької, Чернігівської, Луганської, Запорізької, Харківської, Київської, Миколаївської областей. Людям, якi найбільше постраждали вiд росiйської агресiї", - написав Резніченко в телеграмі в четвер.

За його словами, вже кілька разів гуманітарні вантажі із Дніпропетровщини зустрічали громади Херсонщини.

"Туди фури з харчами поїхали, щойно наші захисники вигнали окупантів. Передали і спецтехніку та будівельні матеріали – для відновлення побитого росіянами", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що надання допомоги постраждалим від війни українцям у регіоні "підключаються і партнери з-за кордону".

"В області працюють міжнародні організації, які підтримують переселенців, медиків, освітян", - уточнив Резніченко.

"Дякую всім, хто допомагає. Разом ми ще міцніші", - додав він.