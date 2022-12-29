Події

20:16 29.12.2022

У результаті ракетного удару РФ у четвер загинуло троє людей, ще шість поранено

1 хв читати
У результаті ракетного удару РФ у четвер загинуло троє людей, ще шість поранено

Унаслідок масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по території України у четвер, 29 грудня, загинули троє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Скільки лиха ракети приносять - ми, на жаль, відчуваємо це майже щодня у тому чи іншому регіоні країни. Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, серед них дитина", – розповів Монастирський в ефірі телемарафону.

 

 

Теги: #удар #росія #ракетний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 29.12.2022
РФ випустила по українській території 69 ракет, силами оборони знищено 54 ракети

РФ випустила по українській території 69 ракет, силами оборони знищено 54 ракети

08:26 29.12.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

09:44 28.12.2022
Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

Окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова, інформації про постраждалих немає – Синєгубов

09:35 28.12.2022
По Харкову завдано ракетного удару, рятувальники виїхали на місце – К.Тимошенко

По Харкову завдано ракетного удару, рятувальники виїхали на місце – К.Тимошенко

20:42 27.12.2022
Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ у 2023 році вдвічі

Мінекономіки України очікує обвалу нафтогазового прибутку РФ у 2023 році вдвічі

22:37 26.12.2022
Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

Індія може бути активнішою у зусиллях по завершенню агресії РФ - Зеленський

21:25 26.12.2022
Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво обмежує її економічні можливості - Подоляк

21:00 26.12.2022
Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

07:34 26.12.2022
У МО РФ підтвердили вибух на аеродромі в Енгельсі, троє військових загинули

У МО РФ підтвердили вибух на аеродромі в Енгельсі, троє військових загинули

07:11 26.12.2022
Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

Окупанти протягом дня завдали 10 ракетних та 23 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

ДБР розслідує протиправну діяльність депутатів "ОПЗЖ"

ОСТАННЄ

До Бериславської райлікарні доставили дизельний генератор, переданий посольством Ізраїлю

Дніпропетровщина відправила 1,7 млн продуктових наборів до найбільш постраждалих від війни регіонів країни

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

Зеленський підписав закон про медіа

САП і НАБУ повідомили про підозру організатору схеми розтрати арештованого майна на 485 млн грн

Підрозділи ППО знищили над Одеською областю 21 ракету в четвер, уламки однієї з них пошкодили житловий будинок

У Києві вистачає потужностей на забезпечення енергією побутових споживачів, ситуація налагодиться вже завтра

Подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью 21 ракету в четверг, обломки одной из них повредили жилой дом - глава ОВА

Графіки стабілізаційних відключень е/е відновлено у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА