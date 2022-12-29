У результаті ракетного удару РФ у четвер загинуло троє людей, ще шість поранено

Унаслідок масованого ракетного удару, завданого російськими окупантами по території України у четвер, 29 грудня, загинули троє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Скільки лиха ракети приносять - ми, на жаль, відчуваємо це майже щодня у тому чи іншому регіоні країни. Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, серед них дитина", – розповів Монастирський в ефірі телемарафону.