Події

19:10 29.12.2022

"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

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"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

ПАТ "Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів, повідомив директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на балансі "Укрнафти" не було власного логістичного автопарку, а сторонні компанії, які раніше надавали відповідні послуги, відмовилися їх надавати.

У зв'язку з цим "Укрнафта" пропонує річні терм-контракти на комерційних умовах на перевезення палива для мережі, зокрема й для дрібнооптових клієнтів, але насамперед для Міністерства оборони.

"Ми працюємо над вирішенням ситуації, і з минулого тижня почали динамічно розвозити пальне на заправки. На сьогодні більшість АЗК "Укрнафти" забезпечено всіма видами пального", - зазначив він.

Корецький уточнив, що компанія оголосить тендери в системі "Прозорро" на закупівлю необхідного автотранспорту, водночас на закриття власних логістичних потреб, які він оцінює у 100 бензовозів та 40 газовозів, піде щонайменше рік.

"По-перше, як європейські, так і українські компанії масово закуповують автотранспорт для власних потреб, і ми станемо у хвіст великої черги. По-друге, бензовози та газовози потрібно виготовити, доставити та розмитнити, що займає час", - пояснив він.

Як повідомлялося, Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працюють 449. Решта – або пошкоджені внаслідок бойових дій, або розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #укрнафта #плани

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