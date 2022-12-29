Єрмак про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну: Зеленський ніколи не вирішить це питання так, щоб загарбники отримали додаткове фінансування війни

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про можливість відновлення російського транзиту аміаку через Україну, заявив, що український президент Володимир Зеленський ніколи не вирішуватиме це питання так, щоб російські загарбники отримали додаткові кошти для фінансування війни.

"Наш президент дуже глибоко у всіх процесах - від військових операцій до тематики відновлення нашої енергетики до деталей. Тому він чітко і ми, як команда президента, розуміємо: скільки росіяни зароблять. Ми чітко розуміємо, куди підуть ці гроші", - заявив Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, це питання ще лише почало обговорюватися і до будь-яких рішень ще дуже далеко.

"Тому це питання - комплексне. І повірте: цей президент ніколи не вирішуватиме це питання так, щоб загарбники отримали додаткові кошти для фінансування військової машини. І щоб хтось десь вирішив якісь питання не на користь нашої держави. Це неможливо. Це не та людина", - наголосив голова ОП.

"Президент дійсно сказав, що будь-які розмови щодо цього питання можливі у разі вирішення питання повернення всіх наших полонених. Для нього життя кожної людини на сьогодні важливе. Саме тому продовжуються обміни. Може не такою кількістю, але останнім часом вони відбуваються практично щотижня", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, транзит аміаку проводом Тольятті - Одеса було зупинено одразу після початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого.

ООН веде переговори з Україною та Росією щодо відновлення роботи аміакопроводу, що сприяло б зниженню світових цін на добрива. У разі досягнення домовленостей РФ щорічно відвантажуватиме 2 млн тонн аміаку, що дорівнює сумі 2,4 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на відновлення експорту російського аміаку лише у разі обміну військовополонених за формулою "всіх на всіх".

У Кремлі назвали таку пропозицію нібито "недоречною".