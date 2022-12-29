Події

13:34 29.12.2022

Буданов: Я не бачу ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі

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Буданов: Я не бачу ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не спостерігає жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі.

Як зазначив Буданов в інтерв'ю ВВС, маневри російських військових у Білорусі проводяться з метою відвернути українські війська від битв на Донбасі та півдні.

"На сьогодні я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі. Лукашенко робить усі кроки, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", - наголосив він.

 

Теги: #розвідка #гур #буданов

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