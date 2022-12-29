У сільський будинок на Івано-Франківщині влучила російська ракета, але не вибухнула

Ракета, випущена російськими окупантами, потрапила до приватного житлового будинку в одному із сіл в Івано-Франківській області у четвер вранці, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямо в будинок, дивом не вибухає. Цинізму росіян немає межі", - написав Тимошенко у Телеграм.

Повідомлення проілюстроване фотографіями ракети в інтер'єрі пошкодженого будинку.

Цю інформацію пізніше підтвердила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, уточнивши, що будинок розташовується на території Тлумацької об'єднаної територіальної громади в Івано-Франківському районі.

"На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав", - написала вона у телеграмі.

До Тлумацької ОТГ, окрім м. Тлумач, входять 34 села, населення громади 18 тис. осіб.