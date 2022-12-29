Події

11:39 29.12.2022

Кличко: У Києві 40% споживачів – без світла, енергетики працюють над відновленням енергопостачання

1 хв читати
Кличко: У Києві 40% споживачів – без світла, енергетики працюють над відновленням енергопостачання

Після ракетної атаки 40% споживачів Києва залишилися без електропостачання через необхідні заходи безпеки, повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв'язку із необхідними заходами безпеки, яких вживають енергетики під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - написав Кличко.

"Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - поінформував мер.

 

Теги: #кличко #київ #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 29.12.2022
Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

Шмигаль про наслідки обстрілу: Не обійшлося без влучань та пошкоджень енергооб'єктів

12:14 29.12.2022
На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

На Львівщині анонсують відновлення електропостачання до вечора четверга - обленерго

11:24 29.12.2022
КМВА: Над столицею збили всі випущені вранці у четвер ворожі ракети – 16 із 16

КМВА: Над столицею збили всі випущені вранці у четвер ворожі ракети – 16 із 16

10:50 29.12.2022
Над Києвом збили 15 ракет - Кличко

Над Києвом збили 15 ракет - Кличко

10:25 29.12.2022
У Києві троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу – Кличко

У Києві троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу – Кличко

10:09 29.12.2022
У Дарницькому районі Києва двоє людей постраждали – начальник військової адміністрації

У Дарницькому районі Києва двоє людей постраждали – начальник військової адміністрації

09:35 29.12.2022
Кличко попередив про можливі перебої з електроенергією та водопостачанням у Києві

Кличко попередив про можливі перебої з електроенергією та водопостачанням у Києві

09:30 29.12.2022
У Києві на Осокорках уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок та автомобіль – військова адміністрація

У Києві на Осокорках уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок та автомобіль – військова адміністрація

06:52 29.12.2022
Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року

Попит на купівлю будинків у передмісті столиці зросте у першому півріччі 2023 року

20:16 28.12.2022
Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Голова комісії з обрання директора НАБУ: Тиску на комісію немає, до весни подамо три кандидатури на затвердження Кабміну

Меру Полтави Мамаю повідомлено про підозру у розголошенні відомостей про розміщення ЗСУ - СБУ

ОСТАННЄ

Україна очікує постачання передової зброї - Буданов

Понад половина українців виступає за повну заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні - КМІС

Буданов: Я не бачу ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів із боку Білорусі

Українські воїни просунулися на 2,5 км у бік Кремінної за тиждень – Генштаб ЗСУ

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника - Генштаб ЗСУ

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

Болгарія скерує в Україну спецкомісію з оцінки руйнувань - Ткаченко

Уранці в четвер по Україні було випущено 69 ракет, 54 збито - Залужний

Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол

У сільський будинок на Івано-Франківщині влучила російська ракета, але не вибухнула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА