Кличко: У Києві 40% споживачів – без світла, енергетики працюють над відновленням енергопостачання

Після ракетної атаки 40% споживачів Києва залишилися без електропостачання через необхідні заходи безпеки, повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв'язку із необхідними заходами безпеки, яких вживають енергетики під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", - написав Кличко.

"Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень", - поінформував мер.