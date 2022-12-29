У Києві на Осокорках уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок та автомобіль – військова адміністрація

Приватний будинок та автомобіль зазнали пошкоджень у Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків, випущеної російськими окупантами та збитої українськими силами протиповітряної оборони ракети.

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та припаркований поряд автомобіль. Інформація про жертви уточнюється", - повідомляється в телеграмі Київської міської військової адміністрації у четвер уранці.

Пізніше речниця управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага повідомила "Суспільному", що уламок ракети впав на приватний житловий будинок на Осокорках.

"Туди вже виїхали рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибухи та роботу ППО в Києві.