Події

09:19 29.12.2022

Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

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Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

У ніч проти четверга Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе Shahed, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну, Ковшарівку та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області, розташовані поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ. Унаслідок було пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

У результаті ракетного удару по Слобідському району Харкова, завданого вранці у середу, було пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, постраждав 48-річний чоловік. Його госпіталізували із вибуховою травмою, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Говорячи про стан постраждалих унаслідок підриву на вибуховому пристрої в лісі поблизу Бугаївки 7-річну дитину та її 47-річного батька, Синєгубов зазначив, що хлопчик перебуває у тяжкому стані. Стан батька оцінюють як середньої тяжкості.

Теги: #харківська_область #shahed

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