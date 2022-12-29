ЗС України відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів Донбасу

Минулої доби середи, 28 грудня, ЗС України відбили атаки російських окупантів у районах 15 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Завдано 29 ударів по скупченню живої сили та техніки противника, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині", йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Також зазначається, що українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів", – поінформували українські військові.

У Генштабі також підтвердили суттєві втрати противника у Запорізькій області у вівторок, 27 грудня. Зокрема, в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ. Втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.