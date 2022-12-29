Події

06:57 29.12.2022

Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

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Уночі ворог атакував Харків, 11 із 13 дронів-камікадзе збиті

Минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харкова. Здійснено понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі ЗСУ у четвер.

"Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БПЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбуці.

Зазначається, що противник продовжує ведення наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне становище на лиманському напрямку.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем’ячка і Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва - Луганської, а також Ямполівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь птрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки,  Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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