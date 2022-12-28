Події

22:30 28.12.2022

Зеленський закликав українців підтримувати одне одного

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Зеленський закликав українців підтримувати одне одного

Президент України Володимир Зеленський закликав українців підтримувати одне одного.

"Підтримуйте одне одного. Обов'язково", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч із вами. Навіть якщо це не близькі вам люди, просто інші українці", - сказав Зеленський.

Він також закликав "знаходити можливість і момент, щоб подякувати за роботу, за те чи інше зусилля, за турботу". "Якщо ви знаєте, що людина чекає на сина чи дочку з війни – будь ласка, приділяйте увагу", - сказав він.

"Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних - з різних причин, - наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події занадто холодні, і наша з вами турбота один про одного, коли обставини випробовують – все це також наш спільний захист", - вважає президент.

"Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам! Щодня – до перемоги", - сказав він.

 

 

Теги: #люди #підтримка #зеленський

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