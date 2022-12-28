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20:30 28.12.2022

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

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Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України за підтримки Франції.

"Провів зустріч із міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - написав президент у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Зеленський подякував Франції "за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення можливостей сил оборони".

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський наголосив на успішному проведенні в Парижі Міжнародної конференції з підтримки України в зимовий період, за підсумками якої було анонсовано додаткову екстрену допомогу нашій державі обсягом 1 млрд євро.

"За лідерства Президента Макрона зібрано рекордні обсяги допомоги нашій державі – фінансової, гуманітарної, а також генераторами. У цей складний час викликів енергетичній безпеці України це був важливий жест з боку Французької Республіки", – наголосив Зеленський.

Він поінформував Лекорню про ситуацію на фронті та нагальні оборонні потреби України. Глава держави подякував за надану Францією військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони, зокрема зенітно-ракетними комплексами Crotale та самохідними артилерійськими установками Caesar. Було обговорено подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки Франції.

Зеленський наголосив на важливості звільнення всіх тимчасово окупованих територій України для відновлення стабільності в регіоні та повернення до світового порядку. У цьому контексті Президент розповів про українську формулу миру та плановане проведення Глобального саміту миру. Він висловив сподівання, що Франція візьме на себе лідерство в одному або кількох елементах формули.

Відбувся також обмін думками щодо актуальних питань євроатлантичної інтеграції України.

Раніше повідомлялося про приїзд до Києва Себастьяна Лекорню. За даними французьких ЗМІ, міністр планує провести робочу зустріч із командою міністерства оборони України та двосторонню зустріч із українським колегою Олексієм Резніковим, після чого відбудеться брифінг для преси.

 

 

 

Теги: #візит #міністр #франція #оборони

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