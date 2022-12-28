Події

19:16 28.12.2022

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

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Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

Українська авіація протягом поточної доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження російських окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів ворога.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, восьми одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється", - йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військовослужбовці та найманці масово залишають місця несення служби. "Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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