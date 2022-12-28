Події

19:12 28.12.2022

Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне становище на лиманському напрямку. На інших напрямках противник обороняється", - йдеться у зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На слобожанському напрямку під артилерійський та мінометний обстріл потрапили райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів, серед них: Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На авдіївському напрямку ворог стріляв із танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували мешканців понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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