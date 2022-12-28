Нові стандарти НАТО визначаються в Україні – Зеленський у посланні до Ради

Саме в Україні наші героїчні воїни визначають нові стандарти НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики".

"Стандарти, якими ми ділимося з нашими союзниками з альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - сказав він.

За словами Зеленського, "ви можете бути певні, що настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити світ. Ми здатні виробляти свої ракети, морські дрони, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже їх робимо".

"Усе це наше. "Стугна", "Вільха", "Нептун" та інші. Давайте подякуємо нашим виробникам. Український військово-промисловий комплекс був і буде одним із найпотужніших у Європі та світі", - сказав він.