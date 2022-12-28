Події

17:08 28.12.2022

Нові стандарти НАТО визначаються в Україні – Зеленський у посланні до Ради

1 хв читати
Нові стандарти НАТО визначаються в Україні – Зеленський у посланні до Ради

Саме в Україні наші героїчні воїни визначають нові стандарти НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу у Верховній Раді з посланням "Про основи внутрішньої та зовнішньої політики".

"Стандарти, якими ми ділимося з нашими союзниками з альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - сказав він.

За словами Зеленського, "ви можете бути певні, що настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити світ. Ми здатні виробляти свої ракети, морські дрони, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже їх робимо".

"Усе це наше. "Стугна", "Вільха", "Нептун" та інші. Давайте подякуємо нашим виробникам. Український військово-промисловий комплекс був і буде одним із найпотужніших у Європі та світі", - сказав він.

Теги: #нато #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 28.12.2022
Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

Україна об'єднала Євросоюз – послання Зеленського Раді

16:40 28.12.2022
У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

12:38 28.12.2022
Міністр оборони Франції прибув до Києва – ЗМІ

Міністр оборони Франції прибув до Києва – ЗМІ

07:23 28.12.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби до ЗС РФ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби до ЗС РФ

07:23 28.12.2022
ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

ВСУ відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктах, а в Севастополі ворог активізував агітацію з несення служби у ЗС РФ

07:12 28.12.2022
ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

02:45 28.12.2022
Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

Православна церква у Литві засудила війну РФ в Україні та закликала до більшої незалежності церкви від Москви

02:00 28.12.2022
Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

Швеція вже четверта країна, яка готова надати Україні 6 модульних мостів

00:16 28.12.2022
На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

На Донеччині призупинили роботу котельні через пошкодження магістрального газопроводу на Харківщині

22:53 27.12.2022
Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Із вересня українська ППО збила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе

Зеленський у зверненні до Ради: Ми маємо зберегти українських біженців як частину українського суспільства

Наша єдність має бути такою самою міцною, як наші воїни – Зеленський у зверненні до Ради

ОСТАННЄ

Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

Сили оборони за добу завдали ударів по шести місцях скупчення окупантів

У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

Окупанти за добу завдали двох авіаційних і двох ракетних ударів по Україні, а також здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

Понад 5 тисяч переселенців отримають допомогу для своїх домашніх тварин від українських та англійських благодійників

На Харківщині взято під варту двох колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам перекидати військову техніку

МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

Велика Британія передасть Україні гелікоптери Sea King, 10 екіпажів уже пройшли підготовку

Ворог на півдні змушений постійно передислоковуватися та облаштовувати нові рубежі оборони - Гуменюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА