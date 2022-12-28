Українські військові мають перевагу своєї землі під ногами - Зеленський у посланні до Ради

Українські воїни доводять, що велич - не від розмірів держави, не від запасу ракет і не від здатності когось примушувати. Велич - від сили духу тих, хто захищає свій дім та волю для свого народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу у Верховній Раді із посланням "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

"Українські воїни вигнали окупантів з-під Києва, і це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили Зміїний, і відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну ніщо не зупинить", - сказав він.

Він наголосив, що "окупанти тікали, хоча мали перевагу на цьому напрямку - у кількості озброєння, техніки та солдатів. Але у наших воїнів була - і є! - інша перевага. Більш значуща. Перевага у рішучості, перевага сили своєї землі під ногами".

Він подякував усім державам, "які допомагають нам долати російську тиранію на полі бою! Я нагадаю - ще рік тому здавалося неможливим, що у нашої держави будуть системи ППО "Петріот". Але тепер маємо і таку домовленість. Це особливий знак довіри до України. Це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки", - заявив він.