У 2023 році Німеччина командуватиме збройними силами вищого ступеня готовності НАТО

З 1 січня 2023 року командування збройними силами вищого ступеня готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перейде від Франції до Німеччини.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не має сумнівів у рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників. VJTF є групою швидкого реагування НАТО і ключовою частиною нашої колективної оборони. Лідерство Німеччини - яскравий прояв її прихильності та можливостей", - наводить у середу слова офіційного представника НАТО Оани Лунгеску штаб-квартира альянсу.

Спільну оперативну групу підвищеної готовності НАТО (VJTF) було створено у 2014 році у складі посилених Сил реагування НАТО після незаконної анексії Криму Росією та криз на Близькому Сході. У 2022 році її очолювала Франція.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому цього року НАТО відправило підрозділи VJTF до Румунії для виконання першої в історії місії колективної оборони.

VJTF є підрозділом Сил реагування НАТО з найвищим ступенем готовності. Керівництво та членство у VJTF серед союзників змінюється щорічно.

У 2023 році сухопутні сили VJTF налічуватимуть близько 11 500 тисяч військовослужбовців, в основі яких стоятиме 37 танково-гренадерська бригада. Загалом свій внесок зроблять дев'ять країн НАТО (Бельгія, Чехія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія). Серед основних підрозділів - німецький Panzerbataillon 393, Artillerielehrbataillon 345, Versorgungsbataillon 131 та Transporthubschrauberregiment 30. Вперше Німеччина також очолює призначене командування спецназу VJTF.