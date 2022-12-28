ISW: Тактика РФ – претензії Заходу для подальшого тиску на Україну для переговорів

РФ своїми претензіями до Заходу намагається створити умови, за яких західні політики можуть чинити тиск на Україну для переговорів із Кремлем, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, продовжуватиме зосереджувати свої претензії на Захід і ігнорувати Україну як суверенний суб'єкт, підтримуючи інформаційні операції, що продовжуються, які повинні змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні зазначають, що Кремль регулярно зображує Україну як "західного пішака", який не має реального суверенітету для дискваліфікації українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і на тлі цього поставить переговори з Росією як відповідальність західних чиновників.

Аналітики підкреслили, що РФ постійно висловлює своє невдоволення Заходом через війну в Україні замість претензій до самої України, щоб отримати вигоду від бажання Заходу до переговорів і створити динаміку, за якої західні чиновники відчують себе вимушеними піти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

У ISW вважають, що Кремль постійно зображатиме українську владу такою, що без необхідності затягує війну, повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на Захід, щоб вони, у свою чергу, чинили тиск на Україну для переговорів на вигідних для Росії умовах.

Водночас у ISW вважають, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання розв'язаної РФ війни на території України, а прагне тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому поповнити свої збройні сили для подальших дій.