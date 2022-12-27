Події

22:43 27.12.2022

Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

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Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівництвом інвестиційної компанії Black Rock інвестиції у відновлення України.

"Говорив із керівником найбільшого інвестиційного фонду у світі Black Rock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у наше відновлення", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, "фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відновлення нашої держави".

"І ми вже готуємось до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені", - сказав президент. 

Теги: #інвестиції #україна #blackrock #зеленський

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