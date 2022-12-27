Події

22:11 27.12.2022

Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

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Данилов закликав УПЦ офіційно відхреститися від РПЦ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов закликав Українську православну церкву не приховувати своє ставлення до РПЦ.

"Наше суспільство після 24 лютого вимагатиме справедливості. Якщо ви ховаєте підпорядкованість Московському патріархату, то як ви можете дивитися в очі. Сьогодні один діяч звертався до президента. До совісті зверніться!", - сказав він у вівторок у ефірі телемарафону.

"Вони почали ховатися, що вони не мають відношення до Московії, це негарно. Офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - сатана і тоді це буде чесно і справедливо", - сказав він.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відомство рекомендуватиме не продовжувати оренду Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври для Української православної церкви (ММП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території Лаври.

Рада національної безпеки та оборони України у грудні ввела санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), у т.ч. намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя).

Теги: #упц #рпц #україна #рнбо

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