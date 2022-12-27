Київ отримує стабільні обсяги е/е, їх вдається рівномірно розподіляти

Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, які вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж, повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звичайно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша хороша новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити за тимчасовими схемами перепідключення мереж. Це друга хороша новина", - написав Коваленко у своєму фейсбуці.

Однак, за його словами, складно прогнозувати, як поведеться обладнання, якщо температура впаде, а споживання зросте.

"Благо Новий рік має бути при плюсах. Однак залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід та його ракети та іранські шахеди", - зазначив він.

Як повідомлялося, Україні вдалося збільшити потужність, що генерує, і значно відновити пошкоджені обстрілами лінії електропередач після останніх повітряних атак РФ, але ситуація в енергосистемі ще складна і дуже висока загроза повторних ударів ворога, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.