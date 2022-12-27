Мінкультури порекомендує не продовжувати оренду двом храмам на території лаври для УПЦ (МП) - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що відомство рекомендуватиме не продовжувати оренду Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври для Української православної церкви (Московського патріархату).

"Справді підходить термін закінчення оренди Успенського і Трапезного храмів у Верхній лаврі. Відповідно до нас звернувся директор заповідника щодо інформування про це питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану використання майна лаври, рекомендуватимемо, оскільки наказати ми не можемо, таку угоду не продовжувати", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок удень.

За словами міністра, доки перевірку не буде завершено подальше використання храмів неможливе.

Щодо угод оренди на інше майно, то, за словами Ткаченка, вони продовжать свою дію, оскільки їх термін іще не сплив.

Міністр також зазначив, що у 2013 році було укладено безстрокову угоду щодо оренди Нижньої лаври, але комісія перевірить правомірність такої угоди та використання майна.

Як повідомлялося, раніше намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території лаври.

Рада національної безпеки і оборони України у грудні запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).