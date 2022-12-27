Події

15:21 27.12.2022

У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

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У Херсоні та ОТГ унаслідок обстрілів пошкоджено 18 шкіл та гімназій, 7 лікарень та поліклінік, 708 житлових будинків – міськрада

 401 приватний та 307 багатоквартирних житлових будинків пошкоджено на території Херсонської об'єднаної територіальної громади внаслідок обстрілів із боку російських окупантів станом на 8:00 27 грудня, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради.

Також пошкоджено 41 будівлю навчальних закладів (18 шкіл та гімназій, 11 дитсадків, дев’ять ліцеїв та училищ, один виш, одну музичну школу, один центр дитячої творчості), сім закладів охорони здоров'я та одну бібліотеку.

Крім того, у Херсонській ОТГ пошкоджено 33 об'єкти інфраструктури (зокрема, 22 об'єкти водопостачання та водовідведення, шість об'єктів теплопостачання, два об'єкти дорожньої інфраструктури, два об'єкти електропостачання та один об'єкт газопостачання) та 30 інших різних нежитлових будівель.

"Будівельні матеріали для тимчасового ремонту об'єктів (насамперед житла), забивання вікон, дверей тощо можна отримати в районних у місті Херсоні радах, які надають їх за зверненням власників. У разі якщо власник не може самостійно провести роботи з тимчасового ремонту, надається допомога у виконанні цих робіт силами комунальних підприємств Херсонської міської ради, на сьогодні це МКП "Херсонтеплоенерго", – йдеться в повідомленні.

За даними міськради, 27 грудня у Херсоні працюють чотири бригади з ремонту пошкоджених унаслідок обстрілів вікон.

До Херсонської ОТГ, крім м. Херсона, також входять прилеглі селища міського типу Антонівка, Зеленівка, Комишани та Наддніпрянське, села Богданівка, Петрівка, Садове та Степанівка, Благовіщенське, Зимівник, Інженерне, Молодіжне – усі на правому березі Дніпра та дніпровських островах. Площа Херсонської ОТГ – 453 кв. км, населення 2020 року становило 322,5 тис. людей.

 

Теги: #херсон #руйнування #обстріли

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