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11:58 27.12.2022

Чистий приплив в Україну через західний кордон за останні три дні становить майже 30 тис. осіб - Держприкордонслужба

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Чистий приплив в Україну через західний кордон за останні три дні становить майже 30 тис. осіб - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба в останні три дні фіксує значний чистий приплив в Україну тих, хто перетинає її західний кордон: він становить 29 тис., тоді як з кінця вересня до першої половини грудня фіксувався чистий відтік із України у розмірі в середньому 10 тис. осіб на тиждень.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні три дні чистий приплив в Україну - одразу 25 тис. осіб.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибули 8,708 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшли 6,909 млн осіб.

Держприкордонслужба України зазначає, що останніми днями чистий приплив пояснюється і деяким скороченням кількості тих, хто виїжджає з країни, і збільшенням кількості тих, хто в'їжджає. При цьому кількість автомобілів, що перетинають кордон, в останні два дні впала до 14 тис. із традиційних 18-20 тис.

Відомство зазначає, що станом на 10:00 вівторка пункти пропуску на українсько-польському кордоні працювали в штатному режимі, були зафіксовані черги з легкових автомобілів у напрямку виїзду до Польщі. Зокрема, перед пунктами пропуску очікують від 45 до 135 автомобілів, тоді як у "Шегинях" на в'їзд в Україну чекають 10 легковиків. Не спостерігається накопичення у пункті пропуску "Смільниця".

Крім того, значно зменшилося накопичення вантажівок перед пунктами пропуску. У "Раві-Руській" зупинилися 400 вантажівок, в "Устилузі" - 100. З боку суміжної держави кількість вантажівок також зменшилася: лише у пунктах пропуску "Грушів" та "Устилуг" очікують 20 та 40 автомобілів відповідно.

Черга з пасажирських автобусів не зафіксована в обох напрямках.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період із 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав із України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом же з того часу до минулої п'ятниці чистий відтік становив 117 тис. осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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