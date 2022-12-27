Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти поблизу кордону з РФ та лінії зіткнення у трьох районах Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше страждає Куп'янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у смт Дворічна та Куп'янськ-Вузловій було пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

"На щастя, ніхто не постраждав, незважаючи на всі спроби ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу – нашій ППО", - зазначив Синєгубов.