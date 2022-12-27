Події

07:09 27.12.2022

За минулу добу ворог завдав два ракетні удари

2 хв читати
За минулу добу ворог завдав два ракетні удари

Минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетні удари і здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка  Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському напрямку обстріляно райони Винторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області.

На херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

25 грудня ЗСУ вразили зосередження живої сили окупантів біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області.

"Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки Російської Федерації", - зазначають у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала удару по району зосередження супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 27.12.2022
За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

18:23 26.12.2022
Окупанти 19 разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу, намагаються наступати на бахмутському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Окупанти 19 разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу, намагаються наступати на бахмутському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

07:20 26.12.2022
ЗС України за добу відбили атаки противника в районі 16 населених пунктів

ЗС України за добу відбили атаки противника в районі 16 населених пунктів

07:16 26.12.2022
За добу ворог завдав 6 авіа- та ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 6 авіа- та ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

18:46 25.12.2022
У неділю ворог завдав ракетного удару і здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ по району Куп'янська – Генштаб ЗСУ

У неділю ворог завдав ракетного удару і здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ по району Куп'янська – Генштаб ЗСУ

18:36 25.12.2022
ЗС України за добу завдали удару по 8 районах зосередження окупантів і пунктів управління – Генштаб

ЗС України за добу завдали удару по 8 районах зосередження окупантів і пунктів управління – Генштаб

07:30 25.12.2022
Окупанти впровадили комендантську годину у Василівці, працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють покидати житло

Окупанти впровадили комендантську годину у Василівці, працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють покидати житло

07:27 25.12.2022
Окупанти зосередили зусилля на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти зосередили зусилля на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках

19:30 24.12.2022
Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи цивільні об'єкти

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи цивільні об'єкти

07:01 24.12.2022
Через значні втрати окупанти перепрофілюють лікарні на Луганщині у військові шпиталі

Через значні втрати окупанти перепрофілюють лікарні на Луганщині у військові шпиталі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

В Україні відключено від електроенергії 9 млн. людей – Зеленський

Зеленський про підсумки візиту до США: Все, про що домовилися, реалізуємо швидко, наскільки це можливо

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

ОСТАННЄ

У Херсоні в середу почне працювати ринок, обстріляний у суботу з "Градів", - міськрада

РФ, як і раніше, здійснює напади біля Бахмута і Сватового, невелика територія перейшла з рук в руки - британська розвідка

Заяви Путіна про війну в Україні спрямовані на введення Заходу в оману, щоб підштовхнути Київ до поступок - ISW

Основні бої у понеділок продовжувалися на лінії Сватове - Кремінна та біля Бахмута - ISW

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих немає

Минулої доби ворог 40 разів обстріляв Херсонську область, поранена 1 людина

Минулої доби в результаті обстрілів поранено двоє людей в Донецькій області

У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

Президент Південної Кореї пообіцяв посилити можливості боротьби з безпілотниками КНДР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА