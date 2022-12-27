За минулу добу ворог завдав два ракетні удари

Минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетні удари і здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому у вівторок уранці.

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському напрямку обстріляно райони Винторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області.

На херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

25 грудня ЗСУ вразили зосередження живої сили окупантів біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області.

"Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки Російської Федерації", - зазначають у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала удару по району зосередження супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили окупантів.