Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

Україна має гарні перспективи щодо ініційованого нею сьогодні заклику до держав-членів ООН у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з цієї міжнародної організації загалом, упевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це (виключення РФ з ООН – ІФ-У) абсолютно можливе й абсолютно гарні перспективи маємо. Щодо всіх ініціатив, які сьогодні Україна пропонує світові підтримати, а вони дуже важливі – й поступово про ці ініціативи починають говорити у світі як про важливі процеси", – заявив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Як приклад, радник глави Офісу президента навів ініційовані раніше створення Спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини в Україні та розроблення механізму виплати Росією репарацій.

"Іще півроку тому ми навіть говорити не починали про Спецтрибунал як про форму юридичної відповідальності РФ за війну. Сьогодні практично всі країни ЄС, G7, обговорюють уже майданчик як такий. Те саме стосується і репараційних виплат... Сьогодні йдеться вже про напрацювання механізму передання Україні коштів шляхом накладення арештів на російські активи в інших країнах", - наголосив він.

На думку Подоляка, прихід Росії після розпаду СРСР в ООН, зокрема як постійного члена Ради безпеки ООН, був пов'язаний із корупційною складовою, через що РФ не проходила спеціальної процедури щодо вступу до Організації.

"Постійний член Ради безпеки ООН – це право вето. Тому ми сьогодні не можемо отримати певних резолюцій, важливих для низки країн, які свідомо орієнтуються на ООН щодо того, що робить Росія в Україні. А нам було б це важливо. РФ, яка сьогодні веде повномасштабну війну в Україні й водночас має на ключовому майданчику право вето, - це нонсенс", - сказав Подоляк.

При цьому, за словами радника глави ОП, ініційоване Україною виключення Росії з ООН уже в перспективі найближчих місяців стане одним із ключових наративів глобальної політики.

"Сьогодні Україна ініціює юридичну складову вигнання Росії з ООН, і насамперед із членів Ради безпеки ООН. І після цього, я думаю, місяць-два. Ви побачите, що це ставатиме ключовим наративом глобальної політики. Ми перейдемо до низки юридичних дискусій щодо того, на підставі чого можна виключити Росію та як швидко це зробити. І після цього ми це зробимо", - сказав він.

"Щойно ми приберемо Росію з ООН, ми отримаємо лише "профіти", тому що відразу ж треба буде виключити зі складу ООН таких осіб, як заступника генсека ООН з антитероризму громадянина РФ Воронкова, який є чинним офіцером російських спецслужб. Тому що, по суті, питаннями протидії тероризму опікується людина з держави-спонсора тероризму. Те саме стосується й інших комітетів ООН. Тобто, коли готуються резолюції, РФ блокує навіть цю підготовку або навіть юридичну консультацію щодо того чи іншого документу, який ООН має ухвалювати", - додав Подоляк

Отже, зазначив радник глави ОП, Україна зможе отримати результативність на будь-якому із засідань ООН, а по-друге, РФ перестане заважати тим, що не буде на засіданнях Ради безпеки ООН рекомендувати розглянути питання наявності в Україні, умовно, "бойових комарів тощо".

Як повідомлялося, 26 грудня Україна закликала держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити РФ із ООН