Події

20:41 26.12.2022

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

2 хв читати
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого, найкраще в ООН із генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем як можливим посередником.

Як розповів глава МЗС в інтерв'ю The Associated Press, український уряд хотів би провести саміт до кінця лютого, приблизно до роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх", - сказав він.

На запитання, чи запросять вони РФ на саміт, він сказав, що спочатку цю країну потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, наприклад у міжнародному суді.

Про роль Гутерреша Кулеба сказав: "Він зарекомендував себе як ефективний посередник та ефективний переговорник, а головне як принципова і чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь".

Глава МЗС України також знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів.

"Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що кожна війна завершується дипломатичним шляхом.

"Кожна війна завершується в результаті дій, вжитих на полі бою та за столом переговорів", - додав він.

Теги: #формула #мзс #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 26.12.2022
У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

20:13 26.12.2022
Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

20:01 26.12.2022
Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

16:55 25.12.2022
Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

19:10 23.12.2022
У саміті щодо мирного плану Зеленського мають взяти участь більше країн, ніж голосували в Генасамблеї ООН щодо резолюції про територіальну цілісність України – Єрмак

У саміті щодо мирного плану Зеленського мають взяти участь більше країн, ніж голосували в Генасамблеї ООН щодо резолюції про територіальну цілісність України – Єрмак

15:37 23.12.2022
Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

03:42 22.12.2022
Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

21:50 21.12.2022
Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

20:53 21.12.2022
Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

22:02 20.12.2022
Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Сили оборони завдали ударів по семи місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

Відключення світла у Києві триває через перевантаження вузлів і зношуваність автоматики

Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

В Ізюмі з'явилися вулиці Шухевича, Чорновола, Лук'яненка та загиблого журналіста Махова

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 88 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Іще дев'ять суден "зернової ініціативи" вийшли з портів "Великої Одеси" у вихідні

Окупанти завдають ударів по Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА