Події

20:01 26.12.2022

Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

1 хв читати
Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

Призначена на посаду посла України у Болгарії Олеся Ілащук має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, а призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Що стосується призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - йдеться у коментарі відомства.

У МЗС також зазначили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури негайно надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

У коментарі зазначається, що "призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою".

"В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном", - наголосили в МЗС.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Ілащук, яка "не має досвіду роботи в дипломатії і досі позиціонувалася як фахівець із сексології та дорогоцінних прикрас".

Теги: #посол #мзс #болгарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 26.12.2022
У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

20:41 26.12.2022
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

20:13 26.12.2022
Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

16:55 25.12.2022
Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

07:16 24.12.2022
Зеленський призначив посла України в Бахрейні

Зеленський призначив посла України в Бахрейні

07:03 24.12.2022
Зеленський змінив послів України у Болгарії та Латвії

Зеленський змінив послів України у Болгарії та Латвії

18:40 23.12.2022
Болгарія розпочала операцію з передачі військової допомоги в Україну

Болгарія розпочала операцію з передачі військової допомоги в Україну

15:37 23.12.2022
Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

20:53 21.12.2022
Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

07:39 21.12.2022
Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді касок, бронежилетів і зимового одягу на $243 млн із 24 лютого

Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді касок, бронежилетів і зимового одягу на $243 млн із 24 лютого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Сили оборони завдали ударів по семи місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

Відключення світла у Києві триває через перевантаження вузлів і зношуваність автоматики

Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

В Ізюмі з'явилися вулиці Шухевича, Чорновола, Лук'яненка та загиблого журналіста Махова

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 88 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Іще дев'ять суден "зернової ініціативи" вийшли з портів "Великої Одеси" у вихідні

Окупанти завдають ударів по Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА