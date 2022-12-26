Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

Призначена на посаду посла України у Болгарії Олеся Ілащук має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, а призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Що стосується призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - йдеться у коментарі відомства.

У МЗС також зазначили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури негайно надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

У коментарі зазначається, що "призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою".

"В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном", - наголосили в МЗС.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Ілащук, яка "не має досвіду роботи в дипломатії і досі позиціонувалася як фахівець із сексології та дорогоцінних прикрас".