Всесвітня та Українська вітроенергетичні асоціації передали дві мобільні СЕС по 3 кВт амбулаторіям Ірпеня

Всесвітня вітроенергетична асоціація (WWEA) та Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) у межах спільного проєкту передали придбані на донорські кошти дві мобільні СЕС по 3 кВт від KNESS Energy Ірпінському міському центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як пояснила УВЕА у пресрелізі в понеділок, мета спільного проєкту, донорами якого виступають громадяни різних країн із різних континентів, – допомогти людям із вирішенням енергетичних проблем через використання саме поновлюваних джерел енергії.

Там уточнили, що WWEA та Глобальна платформа Global100RE запустили кампанію Renewables4Ukraine зі збору коштів для купівлі та передання Україні обладнання, зокрема малих та автономних сонячних систем, включаючи акумулятори, павербанки тощо.

Як зазначив генеральний секретар WWEA Штефан Гзюнгер, слова якого наведено у релізі, своїми фінансовими пожертвуваннями, які асоціація отримує і від компаній, і від окремих громадян, люди з усього світу висловлюють свою підтримку Україні.

"Ми хочемо зробити наш скромний внесок у перетворення України на енергетично самодостатню країну через використання ВДЕ", – додав він.

Голова правління УВЕА Андрій Конеченков головною метою проєкту назвав надання допомоги лікарням регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії. Крім того, за його словами, цей проєкт підтримує українських виробників обладнання для поновлюваної енергетики.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина у повідомленні на сайті міськадміністрації, одна із СЕС працюватиме в амбулаторії сімейної медицини №3 на вулиці Ніжинській в Ірпені, а інша – в амбулаторії с. Михайлівка-Рубежівка.