У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому та Чкалову – ЗМІ

У Дніпрі в понеділок демонтували пам'ятники Максиму Горькому та Валерію Чкалову.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів, комунальники зняли зазначені пам'ятники з постаментів за допомогою спецтехніки та відвезли на територію одного з комунальних підприємств міста.

За інформацією видання "Наше місто", роботи з демонтажу відбуваються згідно з рішенням виконкому Дніпровської міської ради №1055 від 6 грудня 2022 року.