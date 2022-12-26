Події

18:36 26.12.2022

У Дніпрі демонтували пам'ятники Горькому та Чкалову – ЗМІ

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У Дніпрі в понеділок демонтували пам'ятники Максиму Горькому та Валерію Чкалову.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів, комунальники зняли зазначені пам'ятники з постаментів за допомогою спецтехніки та відвезли на територію одного з комунальних підприємств міста.

За інформацією видання "Наше місто", роботи з демонтажу відбуваються згідно з рішенням виконкому Дніпровської міської ради №1055 від 6 грудня 2022 року.

Теги: #памятники #демонтаж #дніпро

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