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18:23 26.12.2022

Окупанти 19 разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу, намагаються наступати на бахмутському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

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Окупанти 19 разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу, намагаються наступати на бахмутському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби здійснили 19 обстрілів по території України з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та лиманському напрямках, на куп’янському, авдіївському та запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На новопавлівському та херсонському напрямках противник обороняється", - йдеться у зведенні.

На слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області. На куп'янському та лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів, серед них - Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів, серед них Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Пречистівку, Велику Новосілку та Времівку на Донеччині.

На запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад 15 населених пунктів, серед них – Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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