Міністерство культури та інформаційної політики внесло елемент "Традиційний обрядовий хліб Вінниччини" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідну постанову №525 Мінкульт ухвалив 23 грудня 2022 року, повідомив голова Вінницької ОВ Сергій Борзов.

"Традиційний обрядовий хліб Вінниччини визнано нематеріальною культурною спадщиною України! У кожному селі є господині, які печуть хліб, короваї. Але саме на Вінниччині збереглись унікальні традиції випікання короваїв, паляниць та інших видів хліба", - написав він у фейсбуці у понеділок.