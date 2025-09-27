Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

Російські окупанти в ніч на суботу атакували Вінницьку область дронами, зафіксовано влучання, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру", - написала вона у Facebook.

Деталі згодом, зазначила Заболотна.

Джерело: https://www.facebook.com/ZabolotNAtalia/posts/pfbid02YAJLSS1N5SHQcW2BbCKjVyQ7RA3d6nUXdNNDsgQvPwmGijnTe3JEzhpWUZT71XPbl?rdid=GXTTPBV2RZ4mbJCp#