Інтерфакс-Україна
Події
02:09 27.09.2025

Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині

1 хв читати

Російські окупанти в ніч на суботу атакували Вінницьку область дронами, зафіксовано влучання, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Вінниччина під атакою ворожих БПЛА. Є влучання у критичну інфраструктуру", - написала вона у Facebook.

Деталі згодом, зазначила Заболотна.

Джерело: https://www.facebook.com/ZabolotNAtalia/posts/pfbid02YAJLSS1N5SHQcW2BbCKjVyQ7RA3d6nUXdNNDsgQvPwmGijnTe3JEzhpWUZT71XPbl?rdid=GXTTPBV2RZ4mbJCp#

Теги: #вінницька #інфраструктура #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 26.09.2025
Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

22:34 25.09.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

17:23 25.09.2025
Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

12:53 25.09.2025
В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

08:23 25.09.2025
На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

08:17 25.09.2025
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

05:43 25.09.2025
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА

19:23 24.09.2025
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

06:29 14.09.2025
На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

01:34 14.09.2025
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 156 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

На Закарпатті вранці двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах – Генштаб

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

"Криворізька ТЕЦ" замінює обладнання котельні, яке працювало з 1945 року

ЦПД розцінює заяви МЗС Білорусі про розміщення у себе "Орєшніка" як російску інформоперацію

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА