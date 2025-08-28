Інтерфакс-Україна
28.08.2025

Через знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками - УЗ

Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Затримки стосуватимуться рейсів: №87 Запоріжжя – Ковель; №139 Київ – Камʼянець-Подільський; №77 Одеса – Ковель; №3 Запоріжжя – Ужгород; №47 Запоріжжя – Мукачево; №32 Перемишль – Запоріжжя; №92 Львів – Київ; №52 Львів – Київ.

"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", — зазначено в повідомленні.

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

Негода на Харківщині спричинила затримки низки поїздів далекого сполучення — УЗ

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

Асоціація ЄБА проти диференційованих коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів

Заходи саміту НАТО затримуються

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Військове командування РФ може замість Покровська спрямувати головний наступ на Костянтинівку – ISW

Поліція: У ДТП на Вінниччині загинули шестеро осіб, двоє з них - неповнолітні

"Укрзалізниця" попереджає про затримку відправлення ввечері зворотних рейсів харківського напрямку

