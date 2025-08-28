Через знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками - УЗ

Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Затримки стосуватимуться рейсів: №87 Запоріжжя – Ковель; №139 Київ – Камʼянець-Подільський; №77 Одеса – Ковель; №3 Запоріжжя – Ужгород; №47 Запоріжжя – Мукачево; №32 Перемишль – Запоріжжя; №92 Львів – Київ; №52 Львів – Київ.

"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", — зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7226