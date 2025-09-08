Фонд "Житло для ВПО" з фіндопомогою від польської Dom Development реконструював житло під Вінницею

Фонд "Житло для ВПО" реалізував у с.Мізяківські Хутори (Стрижавська громада Вінницької області) проєкт генеральної реконструкції будинку з адаптацією для проживання 14 родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО), донором є польський фонд Nasz Dom від Dom Development, повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", який побував на відкритті об'єкта наприкінці минулого тижня.

Об'єкт урочисто відкрили 4 вересня за участю представників влади громади та області, посольства Республіки Польща в Києві, керівництва Dom Development та фонду "Житло для ВПО", а сьогодні у повністю мебльоване житло заселилися 14 родин.

Як повідомив стрижавський селищний голова Михайло Демченко, коштом місцевого бюджету громада забезпечила підключення реконструйованого будинка до зовнішніх мереж і в рамках комплексного розвитку громади провели водогін в селищі. Загалом в громаді проживає 23 тис. мешканців, близько 1 тис. людей зареєстровано зі статусом ВПО, тому потреба в житлі нагальна, наголосив він.

Повідомляється, що під час реконструкції цього будинку повністю замінили вікна та підлоги, зробили нове планування квартир, площа яких - від 30 кв. м, утеплили фасад та горище, змонтували всі необхідні інженерні системи, облаштували територію навколо будинку. Також з дотриманням політики інклюзивності передбачили у будинку пандус, а одна із квартир повністю пристосована для людей з інвалідністю. Поруч, у будівлі амбулаторії, обладнане укриття, що відповідає вимогам безпеки. Передбачена можливість монтажу сонячних панелей на даху. Генеральний підрядник — 7CI Group.

За словами голови правління Dom Development Миколая Конопки, компанія щорічно виділяє на благодійні проєкти 1% загального доходу, після вторгнення Росії в Україну було прийнято рішення реалізовувати такі ініціативи і в Україні. І хоча група вести бізнес тут не планує, однак продовжить займатися житловими проєктами та гуманітарною допомогою.

"Наприкінці минулого року в Ірпені за надані фондом 2,5 млн злотих вдалося реконструювати житло для 53 переселенців. Для цього проєкту на Вінниччині було заброньовано 3,2 млн. злотих, за рахунок злагодженої роботи команди проєкту підсумковий бюджет становив 28 млн грн (приблизно 2,7 млн злотих). Ми готові і надалі допомагати, це і є втіленням важливого для поляків поняття "Солідарність", - повідомив він.

Своєю чергою голова фонду "Житло для ВПО" Ольга Єрошенко під час відкриття цього об’єкта зазначила, що наразі кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні становить понад 4,6 млн осіб, і системне вирішення житлового питання - виклик перш за все для громад.

"Такі проєкти реконструкції та створення комфортного соціального житла – це не лише про підтримку українських родин, які вимушено покинули власну домівку, а й про комплексний розвиток громад та підвищення спроможності місцевої влади щодо роботи над донорськими проєктами та інтеграцію ВПО. Фонд продовжить співпрацювати з громадами та активно запрошуємо до співпраці ОТГ", - прокоментувала вона.

Dom Development SA Холдинг (Grupa Dom Development) є найбільшим забудовником у Польщі. Реалізує проєкти у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Тригороді та околицях (через компанію Euro Styl S.A.). Станом на кінець 2024 року холдінг ввів в експлуатацію 53 тис квартир. З 2006 року Dom Development S.A. котирується на Варшавській фондовій біржі.

Українцям група допомагає від початку війни. У першій фазі точкова підтримка полягала в переданні продуктів харчування і предметів першої необхідності пунктам у містах, де вона працює, а також на польсько-українському кордоні. Забудовник відремонтував кілька будинків для біженців, зокрема у Варшаві та Яхранці, а також у Кракові, де притулок знайшли діти з України. Серед значущих проєктів - реконструкція будівлі, де цього навчального року відкрили Варшавську українську школу на 270 учнів.