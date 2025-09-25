Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Вінниччини - ОВА

Ворог здійснив удари по критичній інфраструктурі Вінницької області, влучання зафіксовано в об’єкти енергетики, повідомила заступниця начальника Вінницької обласної адміністрації Наталія Заболотна.

"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики. Усі відповідні служби вирушили на місце. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила", – зазначила Заболотна.

Джерело: https://t.me/NataliaZabolotna_VinODA/18225