"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

НЕК "Укренерго" повідомила про поширення в соцмережах із посиланням на фальшиву сторінку компанії фейкової інформації про нібито скасування аварійних відключень, назвавши це черговою спробою РФ розбурхати суспільство.

"Аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - йдеться у телеграм-каналі НЕК у понеділок.

У компанії наголосили, що "Укренерго" має лише одну офіційну сторінку у фейсбуці - https://www.facebook.com/npcukrenergo і лише один офіційний телеграм-канал https://t.me/Ukrenergo.

"Щось інше, створене під нашим логотипом у соцмережах, є фейком і російською ІПСО", - наголосили в "Укренерго".

Компанія закликала всіх небайдужих повідомляти їй про випадки підробок.

Як повідомлялося, на ранок 26 грудня "Укренерго" відзначила суттєвий дефіцит електроенергії через дев'ять масованих ракетних атак, зазначивши, що через перевищення лімітів споживання аварійні відключення впроваджено у Києві та низці областей.