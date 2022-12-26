У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

Херсонські правоохоронці у понеділок у межах кримінального провадження здійснили ексгумацію та огляд тіл двох цивільних чоловіків, які загинули внаслідок збройної агресії РФ у квітні 2022 року, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року внаслідок обстрілів військовими РФ села Нововоронцовської громади з різницею у два дні загинули місцеві мешканці 61 та 80 років. Односельці поховали старшого чоловіка на його подвір’ї, а молодшого - на місцевому кладовищі", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі трупи скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - підсумували у прокуратурі.