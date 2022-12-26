Події

16:23 26.12.2022

У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

1 хв читати

Херсонські правоохоронці у понеділок у межах кримінального провадження здійснили ексгумацію та огляд тіл двох цивільних чоловіків, які загинули внаслідок збройної агресії РФ у квітні 2022 року, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року внаслідок обстрілів військовими РФ села Нововоронцовської громади з різницею у два дні загинули місцеві мешканці 61 та 80 років. Односельці поховали старшого чоловіка на його подвір’ї, а молодшого - на місцевому кладовищі", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що наразі трупи скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - підсумували у прокуратурі.

Теги: #херсонська_область #ексгумація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 26.12.2022
Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

11:06 25.12.2022
Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

07:13 25.12.2022
У Херсонській області на міні підірвалися три рятувальники ДСНС

У Херсонській області на міні підірвалися три рятувальники ДСНС

19:15 22.12.2022
У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

18:08 22.12.2022
На Херсонщині підірвано автомобіль керівника окупаційної адміністрації Любимівки, колаборант загинув

На Херсонщині підірвано автомобіль керівника окупаційної адміністрації Любимівки, колаборант загинув

12:40 22.12.2022
На Херсонщині виявлено поховання шести людей зі слідами тортур

На Херсонщині виявлено поховання шести людей зі слідами тортур

18:46 20.12.2022
Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

18:44 20.12.2022
Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

12:40 18.12.2022
На Херсонщині затримано місцевого жителя, який обійняв посаду "голови сільради" під час окупації регіону

На Херсонщині затримано місцевого жителя, який обійняв посаду "голови сільради" під час окупації регіону

11:19 18.12.2022
Окупанти за добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло 3 людини, ще 6 поранені - голова ОВА

Окупанти за добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло 3 людини, ще 6 поранені - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

ОСТАННЄ

Очолювана депутатом Чернігівської міськради організація причетна до вивезення ухилянтів за кордон

Саакашвілі відмовився здавати тести на отруєння без участі західних медиків – глава МОЗ Грузії

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Єрмак: Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА