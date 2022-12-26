Єрмак: Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що міжнародна експертна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ має намір системно працювати для того, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю.

За його словами, ще у листопаді в межах санкційної групи Макфола-Єрмака було надано детальний план санкцій проти цієї російської компанії.

"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку. Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - написав Єрмак у телеграмі.