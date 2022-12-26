Події

15:32 26.12.2022

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

1 хв читати
Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Інфраструктура Бахмута, як і більшості населених пунктів прифронтової зони, зруйнована на 60%, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у понеділок.

"Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані наразі перебувають історичні будівлі Бахмута, які мають історичну цінність. Будівлі закладів культури, в якому вони стані наразі. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни не шкодують сил, намагаючись просунутися у цьому напрямку, але при цьому зазнають величезних втрат.

Теги: #руйнування #бахмут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 20.12.2022
На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

14:34 20.12.2022
Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

Українські військові в Бахмуті попросили Зеленського передати прапор України "побратимам в Америці"

12:52 20.12.2022
Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

Зеленський відвідав Бахмут і нагородив військовослужбовців - Міноборони

10:56 20.12.2022
Уночі внаслідок обстрілів у Бахмуті загинули дві людини - голова Донецької обладміністрації

Уночі внаслідок обстрілів у Бахмуті загинули дві людини - голова Донецької обладміністрації

00:38 19.12.2022
Окупанти роблять усе, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни

Окупанти роблять усе, щоб у Бахмуті не залишилося жодної цілої стіни

20:24 09.12.2022
Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

14:07 09.12.2022
Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого - МОН

Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого - МОН

19:26 05.12.2022
У Бахмуті залишається 12 тис. жителів, місто без світла й газу, закуплені генератори

У Бахмуті залишається 12 тис. жителів, місто без світла й газу, закуплені генератори

16:15 05.12.2022
У Кривому Розі вивели людей із шахт і метро - Вілкул

У Кривому Розі вивели людей із шахт і метро - Вілкул

17:02 04.12.2022
Під Бахмутом загинули 5 добровольців з Грузії, командир поранений

Під Бахмутом загинули 5 добровольців з Грузії, командир поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

Дефіцит е/е залишається суттєвим, через перевищення лімітів запроваджено аварійні відключення в низці областей та Києві

ДБР: За організацію розгону "студентського Майдану" в Україні заочно судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

ОСТАННЄ

У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

Єрмак: Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Кривого Рогу 16 грудня збільшилася до п'яти осіб

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА