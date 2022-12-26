Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Інфраструктура Бахмута, як і більшості населених пунктів прифронтової зони, зруйнована на 60%, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у понеділок.

"Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані наразі перебувають історичні будівлі Бахмута, які мають історичну цінність. Будівлі закладів культури, в якому вони стані наразі. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни не шкодують сил, намагаючись просунутися у цьому напрямку, але при цьому зазнають величезних втрат.