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14:52 26.12.2022

У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

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У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

Народні депутати зібрали необхідну кількість голосів (129 за 113 необхідних) для висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Коаліція зібрала 129 підписів (із 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Пацкану Валерію. Наголошую, тут ідеться про звільнення взагалі зі Рахункової, а не лише як голови", - написав парламентар у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Він також нагадав, що раніше відповідний проєкт постанови №8297 було внесено до Верховної Ради, а для ухвалення рішення про звільнення Пацкана необхідно 226 голосів "за".

Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада не підтримала звільнення Пацкана, який написав заяву про відставку 4 листопада.

 

Теги: #недовіра #пацкан

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