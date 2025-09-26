Інтерфакс-Україна
Події
20:57 26.09.2025

Мер Києва щодо висловлення йому недовіри: Потрібно 60 підписів, аби хоча б розпочати цей процес

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко відзначає, що для розгляду питання про висловлення йому недовіри потрібно зібрати 60 підписів депутатів Київської міської ради згідно з 23 статтею закону про столицю, коментуючи відповідну ініціативу голови фракції "Слуга народу" в столичній раді Андрія Вітренка.

"Фракція "Слуга народу" незадоволена, що мер не представник їх політсили. І голові цієї фракції треба вивчати закони. Бо потрібно 60 підписів депутатів Київради, аби хоча б розпочати цей процес… Треба вивчати "Закон про столицю" перш, ніж подавати якісь ініціативи за політичним замовленням", – сказав Кличко в ефірі ТРК "Київ".

При цьому він наголосив, що "запорука нашої Перемоги – згуртованість", висловивши переконання, що фракція "постійно намагається посіяти внутрішню ворожнечу".

Також мер Києва стверджує, що з боку центральної влади посилюється тиск на депутатів Київради та працівників Київської міської державної адміністрації.

"За всі роки моєї роботи в міській владі таких масових обшуків не було. Я можу сказати тільки так: це – політичні переслідування. З депутатами проводять неформальні бесіди. Тиснуть. Порушують проти них якісь надумані кримінальні справи. Знищують систему управління в місті та паралізують роботу Київради", – сказав Кличко.

Раніше Вітренко повідомив про скасування сесії Київради, запланованої на 25 вересня, на якій мали розглянути питання недовіри Кличку, та опублікував скан-копію розпорядження від 4 вересня про скасування пленарного засідання за підписом мера столиці.

"Мер, який називає себе директором міста, замість відповідати перед киянами уникає будь-якої розмови. Припускаю, що міський голова злякався того, що у Київраді може зібратися достатня кількість голосів для розгляду питання про висловлення недовіри. Якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії. Або ж він просто не хоче, щоб Київрада ухвалила низку важливих рішень, на які чекають кияни і наші захисники", - написав Вітренко у Facebook.

 

Теги: #київрада #недовіра #кличко

