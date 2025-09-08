Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Національні збори Франції проголосували за недовіру прем'єр-міністру країни Франсуа Байру, повідомляє в понеділок телеканал BFM TV.

"Прем'єр-міністр має подати президенту прохання про відставку", - оголосила голова Національних зборів Яель Брон-Піве після підрахунку голосів.

За недовіру було віддано 364 голоси. На підтримку глави уряду проголосували 194 депутати. Такий вотум вирішується простою більшістю.

За результатом голосування уряд зобов'язаний піти у відставку.

Байру, за чиєю ініціативою відбувся цей вотум, до голосування виступив із промовою, в якій виправдовував проведені ним заходи жорсткої економії з метою скорочення хронічного дефіциту бюджету. "Це, за згодою президента республіки, випробування істиною, я його бажав", - з таких слів він почав свою промову перед депутатами.

Частина парламентської опозиції переривала його виступ гучними несхвальними вигуками.

Раніше Байру представив план бюджету на 2026 рік, що передбачає підвищення податків і зниження витрат на 44 млрд євро, включно зі скороченням пенсій і соціальних виплат, а також "внеском солідарності" від багатих. Для скорочення дефіциту він також запропонував скасувати два вихідних: у понеділок після Великодня і на День перемоги у Другій світовій війні 8 травня.

Байру обіймав посаду прем'єр-міністра близько 9 місяців.