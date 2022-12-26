В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

Найближчими днями в Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі, подекуди – з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 27 грудня на півночі та сході країни дощі з мокрим снігом, уночі в південних і східних областях без істотних опадів.

Уночі та вранці місцями в південно-східній частині України туман, у північних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, удень 2-7° тепла; у західних областях та в Криму вночі 1-6° тепла, удень 5-10° тепла.

У Києві у вівторок очікується дощ, уночі - із мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 3-5° тепла.

28 грудня загалом в Україні опадів не очікується, лише вночі на сході та південному сході невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західній та південній частинах удень до 5° тепла.

У Києві в середу опадів не очікується. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.