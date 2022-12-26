Дефіцит е/е залишається суттєвим, через перевищення лімітів запроваджено аварійні відключення в низці областей та Києві

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 26 грудня залишається суттєвим, через перевищення лімітів споживання запроваджено аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та в Києві, повідомила НЕК "Укренерго".

У щоденному оновленні компанії в телеграм-каналі зазначено, що через масштабність і складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об'єктів потребує значного часу.

"На об'єктах генерації та електромережах, пошкоджених унаслідок уже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи", - зазначила компанія.

Водночас там зауважили, що є ризики повторних атак на електромережі та електростанції з огляду на наміри ворога позбавити Україну електроенергії.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми", – наголосила "Укренерго".