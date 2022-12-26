ДБР: За організацію розгону "студентського Майдану" в Україні заочно судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування та скерувало до суду справу за обвинуваченням колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича в організації розгону "студентського Майдану" в листопаді 2013 року, повідомляє ДБР.

"ДБР встановило, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБО та отримав до Дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Уже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією бюро, Сівкович за завданням на той час президента Віктора Януковича та секретаря РНБО в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року наказав начальнику головного управління столичної міліції насильно розігнати мирну акцію протесту – "студентський Майдан" у центрі Києва.

"Під час термінової нічної наради в кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБО було віддано свідомо злочинний наказ. Він, зокрема, передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників. "Зачистка" майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення нібито встановлення новорічної ялинки", - зазначено в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що дії обвинуваченого Сівковича кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді щодо зазначеної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сівкович перебуває на території РФ, тому було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього.