ЗС України за добу відбили атаки противника в районі 16 населених пунктів

ЗС України за минулу добу відбили атаки російських окупантів у районі 16 населених пунктів Донбасу, завдано ударів по 18 районах зосередження противника, повідомили у Генштабі.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині", йдеться у зведенні на фейсбуці.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

Також у Генштабі повідомили, що противник продовжує зазнавати втрат. "У місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку", – йдеться у зведенні.